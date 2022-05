Derniers préparatifs

Le sélectionneur des Eperviers, Paulo Duarte, a dévoilé mardi une pré-liste de 52 joueurs dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d’Ivoire.

Premier match du Togo le 3 Juin contre L’Eswatini (ex-Swaziland) au Stade de Kégué à Lomé.

L'équipe nationale se déplacera ensuite à Marrakech (Maroc) pour affronter le Cap Vert.

Paulo Duarte s’appuie sur des valeurs sûres, mais aussi sur de nouveaux talents.

Alaixys Romao, Laba Fo-doh, Djene Dakoname, Euloge Placca ont naturellement été sélectionnés.

Liste des joueurs et clubs

Gardiens

Abdoul Moubarak Aigba (Chabab Mohammedia, Maroc), Malcolm Barcola (Lyon, France), Steven Mensah (Hambourg, Allemagne), Atissou Paroussie (ASCK), Youssouf Morou (Dyto)

Défenseurs

Abdoul Bode (ASCK), Koffi Ayivi (Gomido), Benjamin Holete (ASCK), Dakonam Djene (Getafe, Espagne), Emmanuel Hackman (Gil Vicente, Portugal), Frédéric Ananou (Paderborn, Allemagne), Kangnivi Ama Tchoutchoui (FC Nouadhibou, Mauritanie), Kevin Boma (Angers, France), Kennedy Boateng (Santa Clara, Portugal), Klousseh Agbozo (Abu Salem, Libye), Loïc Bessile (Charleroi, Belgique), Mathieu Dotse (Dyto), Mawouna Amevor (FC Eindhoven, Pays-Bas), Aboudou-Moutalebi Ouro-Wetchire (Dyto), Steven Nador (Spal, Italie), Youssifou Atte (Legon Cities, Ghana)

Milieux

Alaixys Romao (Ionikos, Grèce), Jérémie Akakpo (Unisport), Dikeni Salifou (Augsburg, Allemagne), Floyd Ayité (Valenciennes, France), Gnama Akate (Al Naft, Iraq), Franco Atchou (Erbil, Iraq), Karim Dermane (Feyenoord, Pays-Bas), Malik Djibril (Vicenza, Italie), Marouf Tchakei (AS Vita Club, RD Congo), Komi Agbeko (Eclair Foot), Roger Aholou (US Monastir, Tunisie), Samsondin Ouro (NS Mura, Slovenie), Samuel Asamoah (U Craoiva, Roumanie), Jarry Ahoro (AS Togo Port)

Attaquants

Yao Allah (JCA), David Henen (KV Kortrijk, Belgique), Enzo Dovlo (Illkirch Graffenstaden, France), Etienne Amenyido (St Pauli, Allemagne), Kossi Adetou (Negeri Sembilan, Malaisie), Ismail Ouro-Agoro (Saint George, Ethiopie), Guillaume Yenoussi (FC Haguenau, France), Junior Akakpo (Entente II), Justin Yere (Dyto), Kevin Denkey (Cercle Bruge, Belgique), Kodjo Laba (Al Ain, Emirats arabes unis), Nadir Ayeva (Orebro Syrianska, Suède), Euloge Placca (Al Tadamon, Koweit), Richard Nane (Hafia, Guinée), Serge Nyuiadzi (Ordabasy, Kazakhstan), Tawfik Moukaila (Gbohloe-Su), Thibault Klidje (Girondins de Bordeaux, France)