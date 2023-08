Des athlètes bien assurés

Le Comité National Olympique du Togo poursuit son chantier de modernisation du sport.

Le dossier sur lequel travaille actuellement Deladem Akpaki, son président, est celui de la protection des athlètes.

Les fédérations affiliées au CNO-TOGO doivent déclarer leurs sportifs d’élite et fournir un certificat médical et la preuve d’une assurance responsabilité civile et inviduelle accident.

Suivant les recommandations du CIO, le CNO Togo entend renforcer le professionnalisme dans le sport et offrir une meilleure protection aux athlètes.

Trois fédérations ne respectent pas encore ces recommandations : football, rugby et taekwondo.

Tout devrait être réglé dans les mois qui viennent; en tout cas avant les JO de Paris.