Discipline et patience

Le championnat national d’échecs du Togo aura lieu du 26 au 30 décembre 2024, a annoncé la Fédération.

Organisé depuis 10 ans, il accueille la fine fleur de cette discipline.

Pour les passionnés comme pour les curieux, le championnat promet d’être un moment intense.

Au Togo, les échecs demeurent une discipline peu développée malgré leur potentiel éducatif, stratégique et social.

Les échecs, souvent considérés comme un art et une science, offrent bien plus qu’un simple divertissement. Ce jeu stimule des compétences : la réflexion stratégique, la prise de décision, la discipline et la patience.