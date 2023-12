Esprit olympique et environnement

Le Comité National Olympique du Togo (CNO-Togo) a annoncé que l'Université de Lomé accueille du 3 au 10 décembre les Jeux de la Zone 3 de l'ACNOA (Association des comités nationaux olympiques d'Afrique).

C'est la première fois qu'une compétition internationale va se dérouler sur les installations sportives de l'université.

‘Ce choix se justifie par notre souci d'allier sport et environnement. Le CNO-Togo n'organise plus aucune activité sans penser à cette thématique. L'université abrite à la fois le village olympique et les sites de compétition. Ça évite les nombreux déplacements dans un souci de réduction de l'empreinte carbone’, explique Anato Atsou, directeur sportif du CNO-Togo.

Huit pays participeront à la compétition : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Niger, le Nigeria et le Togo.

Les équipes s’affronteront dans trois disciplines : le volley-ball, le handball et le basket 3×3.