Fo-doh Laba fait des étincelles en Arabie Saoudite

L’international togolais Kodjo Fo-doh Laba continue d’afficher une forme éclatante à l’approche du coup d’envoi de la saison 2025-2026 de la Saudi Pro League.

Avec son club Al Ain, le buteur multiplie les prestations solides durant la préparation estivale.

Après une victoire convaincante contre l’US Touarga, Al Ain s’est mesuré ce week-end au club espagnol d’Elche, dans un match amical de haut niveau. Résultat : une victoire spectaculaire 4-3 en faveur du club saoudien, avec un nouveau but signé Fo-doh Laba.

Déjà auteur de 141 buts sous les couleurs d’Al Ain, Laba a été sacré meilleur buteur du championnat la saison dernière, confirmant son statut de pièce maîtresse de l’effectif.

Ce nouveau but vient renforcer les espoirs placés en lui pour porter à nouveau l’attaque d’Al Ain dans un championnat saoudien de plus en plus relevé.