Fonctions honorifiques à la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé lundi la nomination d'Emmanuel Adebayor en tant que nouvel ambassadeur, une fonction largement symbolique.

Il aura pour mission de promouvoir les initiatives pour le développement du football sur le continent et représenter l’organisation lors de cérémonies officielles.

Adebayor a terminé sa carrière il y a plusieurs années. Il reste actif dans le secteur du football et travaille, via sa Fondation, à des oeuvres caritatives en faveur des plus défavorisés.