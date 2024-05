Formation d'agents sportifs

Un agent de joueur de football, aussi appelé agent sportif dans le domaine du football, joue un rôle crucial dans la carrière des joueurs.

Il agit comme intermédiaire entre les joueurs et les clubs, ainsi qu'entre les joueurs et d'autres parties intéressées comme les sponsors et les médias.

Ce métier n’existe pas au Togo. Un frein à la découverte de talents et au développement de leur carrière dans le pays et à l’étranger.

Raison pour laquelle la FIFA a décidé d’apporter son concours pour la formation d’agents de joueurs.

Une formation, suivie d'un examen FIFA , sera organisée au siège de la Fédération le 22 mai prochain.

Peu de détails sur la nature ce cette courte formation.

La profession nécessite une très bonne connaissance de l’univers du football qui s’acquiert au bout de nombreuses années.