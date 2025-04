Gloire aux sportifs

Le sport togolais a désormais son ouvrage de référence. le livre retrace les grandes heures du sport national, ses figures emblématiques et ses événements marquants.

Fruit d’un travail collectif entre responsables de fédérations, anciens sportifs et acteurs du secteur, le livre met en lumière onze disciplines et ceux qui ont contribué à leur essor. Il s’appuie sur des récits de témoins oculaires et des archives inédites.

Pour Lidi Bessi-Kama, la ministre des Sports, il s’agit d’un « acte de transmission » destiné à inspirer la jeunesse togolaise et à préserver la mémoire d’un patrimoine riche mais souvent méconnu. « C’est un hommage, mais aussi une source de motivation pour bâtir de nouveaux succès », a-t-elle affirmé.

Ce premier tome marque le début d’une série dédiée à la construction d’un récit national fort autour du sport au Togo.