Impatience des supporters

Report de quelques semaines. Le championnat de D1 débutera finalement le 6 novembre et non le 16 octobre comme initialement annoncé.

Pour la D2 et la D3, les dates ont été fixées au 12 novembre et en janvier 2023.

16 clubs sont engagés dans le championnat de première division.

Asko, Asck, As Binah, Unisport FC, Kakadl, Sara FC, Semassi, Dyto FC, Gomido, As Togo-port, Entente II, As OTR, As Gbohloe-su, Anges Fc, Tambo FC et Espoir FC.