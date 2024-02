Klousseh Agbozo aime l'Irak

Le défenseur togolais, Klousseh Agbozo, quitte le club irakien d'Al Quwa Al Jawiya (D1), mais reste dans ce pays.

Il vient de rejoindre Al Naft SC (Bagdad).

Le joueur a commencé sa carrière à Dyto au Togo avant de s’envoler pour l'Olympique de Béja en Tunisie.

Al Naft Sports Club a été fondé en 1948, ce qui en fait l'un des plus anciens et des plus prestigieux clubs de football du pays.