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L'ASCK sacrée championne avec une journée d'avance !

L'ASCK est championne du Togo ! Le club des chauffeurs de la Kozah a scellé son titre ce dimanche en dominant Gbohloesu (2-1), avec encore une journée à jouer.

La Kozah en fête © DR

L'ASCK est championne du Togo ! Le club des chauffeurs de la Kozah a scellé son titre ce dimanche en dominant Gbohloesu (2-1), avec encore une journée à jouer.

Une consécration méritée qui envoie l'ASCK directement en Ligue africaine des champions la saison prochaine.

Pendant que l'ASCK fêtait, le duel Semassi-Asko s'est terminé en feu d'artifice partagé (2-2). Ni l'un ni l'autre n'aura pu profiter de l'occasion pour accrocher une belle fin de saison.

Gomido continue sa belle série en s'imposant face à Dyto (1-0), tandis que l'Étoile Filante a fait le travail proprement contre l'As Tambo (1-0) dans un match tactiquement maîtrisé.

En bas de tableau, l'AS OTR respire. Les collecteurs d'impôts ont battu l'Entente II (1-0) et conservent leurs chances de maintien à l'approche de la dernière journée.

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Résultats 

Étoile filante 1-0 As Tambo
As Binah 0-0 Espoir Fc
Semassi 2-2 Asko
Gomido 1-0 Dyto
Entente II 0-1 As OTR
Gbohloesu Su 1-2 Asck

Classement 

1-Asck 59 pts (+28)
2-Asko 53 pts (+15)
3-Etoile filante 37 pts (+3)
4-Unisport 35 pts (-1)
5-Entente II 32 pts (+1)
6-Barracuda 31 pts (+0)
7-Gbohloe Su 31 pts (+0)
8-As Tambo 30 pts (-2)
9-Dyto 30 pts (-4)
10-Semassi 30 pts (-5)
11-As Binah 29 pts (-4)
12-Gomido 27 pts (-10)
13-As OTR 26 pts (-8)
14-Espoir 25 pts (-11)

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