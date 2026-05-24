L'ASCK sacrée championne avec une journée d'avance !

L'ASCK est championne du Togo ! Le club des chauffeurs de la Kozah a scellé son titre ce dimanche en dominant Gbohloesu (2-1), avec encore une journée à jouer.

Une consécration méritée qui envoie l'ASCK directement en Ligue africaine des champions la saison prochaine.

Pendant que l'ASCK fêtait, le duel Semassi-Asko s'est terminé en feu d'artifice partagé (2-2). Ni l'un ni l'autre n'aura pu profiter de l'occasion pour accrocher une belle fin de saison.

Gomido continue sa belle série en s'imposant face à Dyto (1-0), tandis que l'Étoile Filante a fait le travail proprement contre l'As Tambo (1-0) dans un match tactiquement maîtrisé.

En bas de tableau, l'AS OTR respire. Les collecteurs d'impôts ont battu l'Entente II (1-0) et conservent leurs chances de maintien à l'approche de la dernière journée.

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Résultats

Étoile filante 1-0 As Tambo

As Binah 0-0 Espoir Fc

Semassi 2-2 Asko

Gomido 1-0 Dyto

Entente II 0-1 As OTR

Gbohloesu Su 1-2 Asck

Classement

1-Asck 59 pts (+28)

2-Asko 53 pts (+15)

3-Etoile filante 37 pts (+3)

4-Unisport 35 pts (-1)

5-Entente II 32 pts (+1)

6-Barracuda 31 pts (+0)

7-Gbohloe Su 31 pts (+0)

8-As Tambo 30 pts (-2)

9-Dyto 30 pts (-4)

10-Semassi 30 pts (-5)

11-As Binah 29 pts (-4)

12-Gomido 27 pts (-10)

13-As OTR 26 pts (-8)

14-Espoir 25 pts (-11)