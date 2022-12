La fierté de l'Afrique

Un exploit. Le Maroc se qualifie pour les demi-finales du Mondial-2022. Il devient le premier pays africain à atteindre le dernier carré de la compétition en dominant le Portugal (1-0) grâce à un but de Youssef En-Nesyri.

Seuls le Cameroun (1990), le Sénégal (2002), et le Ghana (2010) avaient réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Le Maroc devient donc le premier pays africain à se hisser parmi les quatre meilleures équipes mondiales pour le premier Mondial dans un pays arabe.

Le Maroc a tremblé durant toute la rencontre face au Portugal.

À la suite d’une sortie hasardeuse de Diogo Costa le portier portugais. Youssef En-Neysseri a réussi à placer sa tête pour inscrire le seul et unique but de la rencontre. Un but qui rentre dans l’histoire du Maroc et également de tout le continent africain. En effet, aucun pays du continent africain n’avait atteint ce stade de la compétition.