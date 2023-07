'La France va réussir son pari'

De retour des réunions préparatoires à un an des Jeux Olympiques Paris 2024, le président du Comité national olympique du Togo (CNO-Togo), Deladem Akpaki, a fait le point.

Sécurité, hébergement, transport, sites de compétition, etc. Tout est mis en œuvre dans les domaines prioritaires par la France pour la réussite des JO Paris 2024, a-t-il indiqué.

‘Nous sommes revenus de ces réunions avec assurance et confiance. A un an du début de la compétition, les préparatifs des JO vont bon train et nous pouvons dire que la France va réussir le pari. Il ne nous reste plus qu'à motiver nos athlètes à travailler dur, afin de qualifier notre pays pour ce grand rendez-vous sportif’, a-t-il déclaré.

Le Togo vient de recevoir officiellement l'invitation du Comité international olympique (CIO) à participer aux JO de Paris.