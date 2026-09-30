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La gifle face aux zambiens

Les Éperviers se sont inclinés mardi à Ndola face aux Chipolopolo de Zambie, sur le score de 2-0, à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Sérieux revers des Eperviers © DR

Les Éperviers se sont inclinés mardi à Ndola face aux Chipolopolo de Zambie, sur le score de 2-0, à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Le scénario a rapidement tourné au cauchemar pour les Togolais. Dès la 2ᵉ minute, Albert Kangwanda profitait d'un relâchement défensif pour ouvrir le score d'une frappe en pivot précise, ne laissant aucune chance au gardien Malcolm Barcola. La rencontre a ensuite été interrompue une vingtaine de minutes en raison d'une panne de projecteurs, plongeant le stade dans le noir.

À la reprise, le Togo a tenté de réagir sans jamais réellement inquiéter une défense zambienne bien organisée, butant à plusieurs reprises sur le gardien adverse. Dans le temps additionnel, la Zambie a profité des espaces laissés par des Togolais poussés vers l'avant pour sceller définitivement le sort du match.

Après sa victoire maîtrisée vendredi face au Burundi (1-0), le Togo vient d'enregistrer sa première défaite sous la direction de Patrice Neveu. Un revers d'autant plus frustrant qu'il met en lumière le manque d'efficacité offensive de l'équipe, incapable de trouver la faille malgré une possession de balle importante en seconde période.

Cette contre-performance place désormais le Togo à la troisième place du groupe I, à égalité de points (3) avec la Zambie, mais devancé à la différence de buts, derrière l'Algérie qui compte quatre points.

Le prochain rendez-vous des Éperviers sera la double confrontation face à l'Algérie en novembre, comptant pour les troisième et quatrième journées. Une échéance où Patrice Neveu et ses joueurs devront impérativement se relancer pour ne pas compromettre, dès l'entame de la campagne, leurs chances de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations.

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