Le jour de vérité

Le Togo affronte ce vendredi à Marrakech le Burkina Faso dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

'Nous sommes concentrés sur notre objectif. Non seulement il ne faut pas louper les deux matchs, il ne faut non pas non plus se mettre trop de la pression’, a indiqué le milieu de terrain Alexys Romao.

Le match retour aura lieu le 28 mars à Lomé.

Le Togo est actuellement quatrième de son groupe avec 1 point derrière, le Burkina Faso, le Cap Vert et l’Eswatini (ex-Swaziland).