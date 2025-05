Le retour du guerrier : Ihlas Bebou signe son come-back

L’attente fut longue, mais le moment est enfin arrivé. L’international togolais Ihlas Bebou est de retour sur le devant de la scène après plusieurs mois d’absence. Blessé puis opéré, l’attaquant du TSG Hoffenheim avait été contraint de mettre sa carrière entre parenthèses, laissant derrière lui un vide considérable — aussi bien en club qu’en sélection.

Samedi, lors de l’ultime journée de Bundesliga, Bebou a réintégré le groupe de Hoffenheim pour affronter le Bayern Munich. S’il n’est pas encore entré en jeu, sa présence sur le banc représente bien plus qu’une simple convocation : c’est le signal fort d’un retour en marche, la fin d’un tunnel de galères physiques, et le début d’un nouveau chapitre.

Pour Hoffenheim, c’est une bouffée d’oxygène. L’équipe allemande va bientôt pouvoir compter à nouveau sur la vitesse, la percussion et l’expérience de son ailier, longtemps considéré comme l’un des joueurs les plus explosifs du championnat allemand.

Un come-back qui redonne des ailes aux Éperviers

Mais c’est surtout du côté de Lomé que ce retour est accueilli avec enthousiasme et soulagement. À l’approche des éliminatoires pour la Coupe du monde et des compétitions continentales à venir, le Togo retrouve l’une de ses armes offensives majeures.

Joueur clé du système togolais, Bebou est réputé pour sa capacité à casser les lignes, à créer des différences dans les un-contre-un, et à faire briller ses coéquipiers par ses appels et sa présence dans la surface. Son retour est une belle promesse pour la sélection, en quête de stabilité et de résultats.

À 30 ans, Ihlas Bebou a encore de belles pages à écrire. Sa reprise progressive, bien gérée par son club, pourrait le ramener à son meilleur niveau dans les semaines à venir. Et pour le public togolais, voir l'Épervier reprendre son envol est une source d’espoir et de fierté.

Le compte à rebours est lancé : le retour de Bebou, c’est aussi le retour des ambitions.