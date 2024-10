Le Togo écrase le Brésil

Le Togo a dominé le Brésil sur un score sans appel de 4-0 lors des demi-finales de la Coupe du monde de Maracana vendredi en Côte d'Ivoire.

Cette victoire propulse les Éperviers directement en finale de la compétition, confirmant leur statut de prétendant sérieux au titre mondial.

Dès le coup d'envoi, l'équipe togolaise a imposé un rythme soutenu, prenant rapidement l'avantage sur les Brésiliens, pourtant connus pour leur jeu technique et leur maîtrise du ballon. Face à une attaque togolaise inspirée et une défense intraitable, les Brésiliens n'ont jamais trouvé la solution. Le Togo a trouvé le chemin des filets à quatre reprises, sans laisser la moindre chance à ses adversaires de revenir dans le match.

Encore méconnu il y a quelques années, le Maracana gagne progressivement en popularité à travers le monde. Ce sport, proche du football mais joué sur un terrain plus petit et sans gardien, met l'accent sur la stratégie collective et la rapidité d'exécution. Chaque équipe doit faire preuve d'une défense solide et d'une attaque efficace pour marquer des points, et le Togo a su parfaitement exploiter ces aspects pour s’imposer.

La Coupe du monde de Maracana réunit des équipes de plusieurs nations africaines telles que le Burkina Faso, le Gabon, le Bénin, la Guinée, le Cameroun, le Sénégal, et le Mali. À ces pays s’ajoutent des équipes provenant de nations hors du continent africain, comme la France, la Belgique, les États-Unis et le Canada.

Avec cette performance, le Togo se positionne désormais comme l’un des favoris pour décrocher le titre mondial. L’adversaire pour la grande finale n’est pas encore connu.