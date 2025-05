Le Togo, pionnier des loisirs inclusifs à Rabat

Du 14 au 16 mai 2025, Rabat, la capitale marocaine, accueille la 40e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES).

Le Togo y participe.

Cette rencontre internationale est l’occasion pour le pays de mettre en lumière sa politique sportive et ses initiatives novatrices, qui s’imposent comme des références dans l’espace francophone.

Le Togo a entrepris, ces dernières années, une refonte ambitieuse de sa politique sportive, visant à promouvoir l’inclusion, le développement communautaire et la préservation du patrimoine culturel.

Cette stratégie, portée par le ministère des Sports et des Loisirs, s’articule autour de plusieurs axes : le développement des infrastructures sportives, l’accès universel aux activités physiques et ludiques, ainsi que la valorisation des pratiques traditionnelles. Ces efforts s’inscrivent dans une vision plus large de cohésion sociale et de bien-être collectif, où le sport et les loisirs jouent un rôle central.

Lors de la conférence de Rabat, les initiatives togolaises ont captivé l’attention des délégations internationales.

Le programme phare « Un canton, un kit de loisirs » illustre parfaitement cet engagement. Destiné à équiper les 394 cantons du pays en matériels ludiques variés – tels que les jeux de dames, l’awalé, le ludo ou les cartes –, ce projet vise à démocratiser l’accès aux loisirs, en particulier dans les zones rurales. « Il s’agit de renforcer les liens familiaux et intergénérationnels tout en offrant des espaces de divertissement accessibles à tous », a déclaré Kodjo Klou Etse. Salué comme une bonne pratique, ce programme inspire désormais d’autres pays francophones, selon les responsables de la CONFEJES.

Préserver et transmettre le patrimoine ludique

Au-delà des infrastructures et de l’accès aux loisirs, le Togo mise sur la valorisation de son riche patrimoine culturel.

Un projet emblématique présenté à Rabat concerne l’élaboration d’un recueil des jeux traditionnels togolais, actuellement en phase d’édition. Cette initiative, à la fois pédagogique et patrimoniale, vise à documenter et transmettre les savoir-faire ancestraux aux nouvelles générations. En parallèle, le ministère prépare le lancement de programmes innovants tels que « Honneur aux seniors » et « Le train des loisirs ». Ces initiatives ambitionnent de faire revivre les pratiques ludiques traditionnelles tout en stimulant leur appropriation par les communautés.

Ces projets s’appuient sur un cadre institutionnel solide : la politique nationale des loisirs. Ce document stratégique, soutenu par la création d’un fonds dédié, coordonne les efforts pour intégrer les loisirs dans les politiques sociales et culturelles. Il garantit une approche structurée et pérenne, tout en favorisant des partenariats avec les acteurs locaux et internationaux.

À l’issue des présentations togolaises, les initiatives du pays ont été intégrées au comité scientifique de la CONFEJES, en vue de leur inclusion dans le document officiel du symposium.

La CONFEJES regroupe 42 États et gouvernements membres ayant le français en partage, dont une vingtaine en Afrique, et œuvre pour la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs dans l’espace francophone.