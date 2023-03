Les Eperviers ne doivent pas se louper

Le sélectionneur des Eperviers, Paulo Duarte, a dévoilé jeudi la liste des joueurs qui affronteront le Burkina Faso dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Côte d'Ivoire.

On note l'arrivée de plusieurs jeunes qui évoluent dans le championnat national.

Duarte veut rajeunir l’équipe.

Ihlas Bebou est de retour ainsi que Fo-doh Laba et Djené Dakonam.

Le premier match sera disputé à Marrakech le 24 mars et le second quatre jours plus tard à Lomé.

Le Togo occupe la 4e place de son groupe avec 1 point.

Liste des joueurs convoqués, (Clubs et Pays)

GARDIENS

MALCOM BARCOLA (FK TUZLA CITY BOSNIA-HERZGOVYNA)

STEVEN FOLLY MENSAH (HAMBURGER SV II - ALLEMAGNE)

WASSIOU OURO-GNENI (ASCK-TOGO)

DEFENSEURS

DAKONAM DIENE (GETAFE - ESPAGNE)

EMMANUEL HACKMAN (MLADOST GAST-SERBIE)

KENNEDY BOATENG (SANTA CLARA - PORTUGAL)

KLOUSSEH AGBOZO (OLYMPIQUE BEJA- TUNISIE)

LOIC BESSILE (KAS EUPEN - BELGIQUE)

ROLAND AMOUZOU (ASKO KARA -TOGO)

STEVEN FOLLY NADOR (MONTEVARCHI - ITALIE)

MILIEUX

ALAIXYS ROMAO (IONIKOS-GRECE)

GNAMA AKATE (AL HEDOOD - IRAQ)

ROGER AHOLOU (RAJA CASABLANCA - MAROC)

KARIM DERMANE

(FEYENOORD - PAYS BAS)

OURO SAMSONDIN (RADOMLJE - SLOVENIE)

SAMUEL ASAMOAH (U CRAIOVA 1948- ROMANIE)

ATTAQUANTS

QUATTARRA ABDOU MOUTALABOU (ASKO - TOGO)

DAVID HENEN (KV KORTRIJK- BELGIQUE)

HARISSOU OURO-BODI - (ASKOKARA -TOGO)

IHLAS BEBOU (HOFFENHEIM - ALLEMAGNE)

ISMAIL OURO-AGORO (SAINT-GEORGE - ETHIPOPIE)

KODIO FODOH LABA (AL AIN EMIRATES)

KEVIN DENKEY (CERCLE BRUGGE-BELGIQUE)

MARCELLE EVRA AGBAGNO (AS OTR TOGO)

RICHARD NANE (HAFIA FC-GUINÉE-CONAKRY)

THIBAULT KLIDIE (FC LUZERN-SUISSE)