Les Togolais devront se surpasser

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé lundi le calendrier des matchs de qualification pour les quatrièmes et cinquième journées de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Les Éperviers, actuellement en difficulté dans leur groupe, s’apprêtent à disputer deux rencontres déterminantes pour maintenir leurs chances de qualification.

Pour la cinquième journée des qualifications, les Éperviers affronteront le Liberia le 13 novembre à Monrovia, un déplacement périlleux dans un contexte où chaque point est essentiel. Quatre jours plus tard, le 17 novembre, l’équipe togolaise recevra la Guinée Équatoriale au stade de Kégué à Lomé pour la sixième journée.

Ces deux matchs s’annoncent cruciaux pour le Togo, qui n’a engrangé que deux points après quatre journées, un bilan inquiétant qui le laisse dans une position précaire au classement.

Pour se qualifier à la CAN, les Éperviers n’ont d’autre option que de remporter leurs deux derniers matchs. Ce double défi est de taille pour une équipe en quête de régularité et de performances solides. Une victoire contre le Liberia et la Guinée Équatoriale leur permettrait de revenir dans la course, mais tout autre résultat mettrait un terme à leurs espoirs de qualification.

Les joueurs devront faire preuve de résilience et se surpasser pour inverser la tendance.