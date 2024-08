Nibombé Daré : Un nouveau souffle pour les Éperviers

À la tête des Éperviers du Togo depuis peu, Nibombé Daré a dévoilé son ambition principale : qualifier l’équipe nationale de football pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Lors d’une déclaration lundi, le nouvel entraîneur a clairement exprimé son objectif de redonner au Togo une place parmi les élites du football africain après trois éditions consécutives de la CAN sans participation.

« Cela fait trois éditions consécutives de la CAN auxquelles le Togo n’a pas participé et on doit tout faire pour y retourner, peu importe la manière », a affirmé Nibombé Daré, soulignant l’urgence de la situation. Ce défi sera mis à l’épreuve dès septembre prochain, lors des deux premières journées des éliminatoires contre le Liberia et la Guinée Équatoriale dans le groupe E.

Conscient de la complexité de la tâche, Daré mise sur une stratégie axée sur des victoires à domicile, qu’il considère comme essentielles pour permettre à l’équipe d’aborder les matchs à l’extérieur avec plus de sérénité. Pour atteindre cet objectif, il prévoit de déployer un plan de jeu offensif, qui servira de base à la sélection des joueurs convoqués pour les rencontres à venir.

Un retour attendu sur la scène africaine

« Nous allons nous battre pour occuper la bonne position qui nous emmènera au Maroc en 2025. Que ce soit la première ou la deuxième place, nous allons nous battre pour y arriver », a déclaré Nibombé Daré, affichant ainsi sa détermination à qualifier le Togo pour la CAN 2025. Bien que le groupe E soit relevé, notamment avec la présence d’une équipe de la trempe de l’Algérie, l’entraîneur se montre confiant en affirmant : « nous partons à chances égales ».

Le football togolais, qui a connu son heure de gloire lors de la Coupe du monde 2006, traverse une période difficile depuis plusieurs années. L’équipe nationale a enchaîné les contre-performances, ratant ainsi plusieurs éditions de la CAN et de la Coupe du monde. Cependant, avec l’arrivée de Nibombé Daré à la tête des Éperviers, les espoirs renaissent pour un retour du Togo sur la scène footballistique continentale.

Les prochains mois seront cruciaux pour l’avenir du football togolais. Les supporters et observateurs attendent avec impatience de voir si Nibombé Daré et ses hommes pourront relever le défi et redonner aux Éperviers la place qui leur revient parmi les grandes nations du football africain.