La 23ᵉ journée du championnat de première division a été celle du basculement dimanche.

En dominant l’AS OTR dans le choc au sommet, l’ASCK s’empare du fauteuil de leader et relance totalement la course au titre.

C’était le match à ne pas rater. Et l’ASCK n’a pas tremblé. Face à un AS OTR jusque-là solide leader, les joueurs de Kara ont livré une prestation musclée et efficace, suffisant pour empocher les trois points et passer en tête avec 41 points. L’AS OTR, puni, glisse à la 2ᵉ place avec 39 unités, et voit revenir dans son rétroviseur un Gbohloe-su déterminé, désormais à un petit point avec 38.

La claque du jour vient d’AS Tambo, qui n’a fait aucun cadeau à l’AS Binah : victoire 4-1, une démonstration offensive qui confirme la forme du moment du club. L’AS Binah, dépassé, a payé cash ses erreurs défensives.

Autre surprise, la victoire d’Unisport FC face à l’ASCK (1-0). Une contre-performance pour les nouveaux leaders qui montre à quel point cette fin de saison s’annonce disputée. Rien n’est encore joué, et chaque point arraché vaudra de l’or.

Avec seulement 9 buts inscrits sur l’ensemble des rencontres, cette 23ᵉ journée n’a pas brillé par son spectacle offensif, mais les enjeux, eux, sont bel et bien montés d’un cran. Le sprint final est lancé, et la bataille pour le titre, comme celle pour le maintien, s’annonce brûlante jusqu’au bout.

Les regards sont déjà tournés vers la 24ᵉ journée : qui tiendra la cadence ? Qui craquera ? Réponse très bientôt sur les pelouses togolaises.

Résultats

Doumbe FC - Ac Barracuda (0-0)

ASKO - CDF Haknour (0-2)

Unisport FC - ASCK (0-1)

As Tambo - As Binah (4-1)

Étoile filante - As OTR (1-0)

Entente 2 - As Gbohloe-su (0-0)

Classement

1) ASCK (41pts +12)

2) AS OTR (39pts +8)

3) Gbohloe-su (38pts 0)

4) Entente II (36pts +3)

5) ASKO (34 pts +6)

6) Espoir FC (33 pts +8)

7) Unisport (33 pts +7)

8) Tambo (31 pts +7)

9) Barracuda (28 pts +4)

10) AS Binah (28 pts -4)

11) Gomido (27 pts +4)

12) Étoile Filante (25 pts -9)

13) Haknour (24 pts -8)

14) Doumbé (9 pts -38)