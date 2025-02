Retour en force d’Entente 2

La 10ᵉ journée du championnat de première division s’est déroulée dimanche offrant son lot de rebondissements et de performances intéressantes.

Entente 2 a repris sa place de leader, après avoir été brièvement détrôné par Unisport FC lors de la précédente journée.

Après avoir cédé la première place lors de la 9ᵉ journée, Entente 2 a su rapidement rebondir pour retrouver le sommet du classement. Ce retour démontre la résilience et la détermination de l’équipe, qui confirme ainsi son ambition pour le titre.

Le match phare de la journée a opposé AC Barracuda à Doumbe FC, une rencontre qui s’est soldée par une large victoire de Barracuda (3-0). Cette performance éclatante a marqué les esprits et témoigne du niveau de compétition élevé dans ce championnat.

Avec un total de 12 buts inscrits lors de cette 10ᵉ journée, le championnat continue de gagner en intensité. La lutte pour le titre reste plus serrée que jamais, et les prochaines journées promettent encore des affrontements décisifs et des retournements de situation passionnants.

Résultats

As Binah - As Tambo (0-0)

Ac Barracuda - Doumbe FC (3-0)

CDF Haknour - ASKO (2-1)

ASCK - Unisport FC (2-1)

As Gbohloe-su - Entente 2 (0-0)

Gomido FC - FC Espoir (0-0)

As OTR - Etoile Filante (2-1)

Classement

1- Entente 2 (19pts +5)

2- Unisport FC (18pts +6)

3- As OTR (18pts +0)

4- Gbohloe-su (17pts -3)

5- As Binah (16pts +4)

6- ASCK (15pts +4)

7- FC Espoir (13pts +1)

8- ASKO (12pts +4)

9- Tambo FC (11pts +1)

10- Gomido FC ( 10pts - 2)

11- Etoile Filante (10pts -3)

12- Doumbe FC (8pts -7)

13- CDF Haknour (8pts -8)

14- AC Barracuda (6pts -2)