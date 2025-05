Serial buteur

La saison 2024-2025 du championnat des Émirats arabes unis (EAU) a une nouvelle fois été exemplaire pour l’attaquant togolais Laba Kodjo Fo-Doh.

Il a d’ailleurs reçu le titre de meilleur buteur avec une performance remarquable : 20 buts en 21 matchs, assortis de 4 passes décisives.

Sous les couleurs d’Al Ain FC, le La saison 2024-2025 du championnat des Émirats arabes unis (EAU) a une nouvelle fois été exemplaire pour l’attaquant togolais Laba Kodjo Fo-Doh. a une fois de plus démontré son sens du but hors norme et son efficacité clinique. Grâce à ses performances, le club a non seulement terminé la saison sur une note très positive, mais a également décroché son billet pour la Gulf Club Champions League, prestigieuse compétition régionale.

Dans un championnat relevé, Laba a devancé ses concurrents les plus sérieux : Mehdi Ghayedi (Ittihad Kalba, 17 buts) et Omar Khribin (Al Wahda, 16 buts). Cette domination offensive n’est pas une surprise pour les habitués du championnat émirati, tant le Togolais a su s’imposer depuis son arrivée au club en 2019.

Avec 113 buts en 119 matchs, Laba est entré dans l’histoire récente d’Al Ain FC. Son nom est désormais associé aux grandes figures du club, porté par sa constance, son sens du placement, et une capacité à briller lors des moments décisifs.

À l’échelle internationale, Laba Fo-Doh reste un pilier de la sélection togolaise, avec 20 buts en 53 sélections.

Sa réussite à l’étranger fait de lui un modèle pour les jeunes footballeurs togolais qui rêvent de marcher sur ses traces. En alliant talent, discipline et fidélité à son club, il symbolise une réussite construite dans la durée.