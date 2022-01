Six mois avant l'Algérie

Le championnat d’Afrique des nations (CHAN) aura lieu en Algérie du 10 juillet au 1er août.

Le CHAN est une compétition internationale organisée par la Confédération africaine de football (CAF). Elle rassemble des sélections composées de joueurs évoluant dans les club de leur pays. Moins prestigieuse évidemment que la CAN.

Un premier stage de préparation se déroule du 6 au 13 janvier au Togo. Un moyen de tester le niveau des joueurs pour bâtir l’équipe qui rejoindre l’Algérie dans 6 mois.

______

Joueurs convoqués et clubs

Gardiens de But

OURO-GNENI Abdou Wassiou (ASCK), ATTISSOU Paroussie (ASCK.), MOROU

Youssouf (DYTO)

Défenseurs

MADJEDIE Djalilou (ASKO), ACBOTCHO Magnim (ASKO), BALGOU Yendoutie (ASCK),

BODE Abdoul-Sabourh (ASCK), DOTSE Kokou Mathieu (DYIO). OURO-WETCHIRE Moutalebi (DYTO Kodjovi (GOMIDO)y HOLETE Koffi Benjamin (ASCK)

Milieux

AHC)RO Kparo Jarry (AS TOGO PORT), AMEKOUDZI Dodzi (DYTO), GNAMA Akaté (ASKO), MANI Ougadja (ASCK), ABBUY Kwaku Thierry (ASKO), TCHADJOBO Ficheal (AS OTR), AKAKPO Ekoue Flavio (AS TOGO PORT), NOVON Efoe (ASKO)

Attaquants

MOUKAÏLA Tawfik (GBOHLOE-SU), AKORO Bilaii (AS OTR), KLOIJGAN Yaovi Marius

(As BINAH), TCHATAKORA Abdoui-Samiou (ASCK), KARANGO K. Sylvain (KAKADL), AGORO Ashraf (SEMASSI)