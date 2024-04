Soudan du Sud et RDC au menu

Les Eperviers rencontreront en juin le Soudan du Sud et la RDC dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026.

Les matchs sont programmés pour les 3 et 11 juin. Le premier contre le Soudan du Sud à Lomé et le second à Kinshasa.

Le Togo occupe la 4e place du Groupe B (Sénégal, Soudan, RDC, Mauritanie et Soudan du Sud).

______

Classement du Groupe B

1- Sénégal (4 points +4)

Soudan (4 points +1)

3- RD Congo (3 points +1)

4- Togo (2 points +0)

5- Mauritanie (1 point -2)

6- Soudan du Sud (1 point -4)