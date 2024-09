Les Éperviers se préparent à affronter l'Algérie lors de deux rencontres cruciales prévues pour les 11 et 15 octobre prochains dans le cadre des qualifications à la CAN 2025.

Avec seulement deux points obtenus après deux matchs nuls, le Togo se trouve dans une situation où la victoire est impérative pour maintenir ses chances de qualification aux prochaines compétitions internationales.

Une mission difficile contre un adversaire redoutable

Cependant, l’adversaire ne compte pas se laisser faire. Vladimir Petkovic, le sélectionneur de l'Algérie, a clairement indiqué que son équipe est déterminée à remporter ces deux rencontres.

"Nous serons encore meilleurs lors des prochains matchs. Le Togo a une bonne équipe, mais nous allons tout mettre en œuvre pour remporter les deux matchs," a-t-il déclaré jeudi sur Radio Sport FM.

L’Algérie, avec un effectif expérimenté et un parcours solide, reste un adversaire redoutable. Forte de ses succès passés, l'équipe algérienne arrive avec confiance, déterminée à décrocher des victoires pour consolider sa position dans les qualifications.

De leur côté, les Éperviers abordent ces matchs avec sérieux et détermination. Avec une défense robuste et une attaque en quête de succès, l'équipe togolaise espère surprendre l'Algérie et obtenir les victoires tant attendues.