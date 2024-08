Un défi de taille : Affronter l'ASEC Mimosas

L'Association Sportive des Chauffeurs de la Kozah (ASCK) a franchi une étape importante dimanche en validant son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies.

Le club togolais a réussi à s'imposer face à l'Association Sportive des Forces Armées Nigériennes (ASFAN) lors du match retour disputé à Niamey, avec une victoire convaincante de 2 buts à 0.

Cette victoire décisive fait suite au match aller qui s'était tenu à Lomé une semaine plus tôt, où les deux équipes s'étaient neutralisées avec un score de 2 buts partout. Grâce à cette performance, l'ASCK continue son parcours dans cette prestigieuse compétition africaine.

Le prochain défi pour l'ASCK s'annonce de taille, puisque le club togolais devra affronter l'ASEC Mimosas, une équipe ivoirienne parmi les plus renommées en Afrique de l'Ouest. L'ASEC Mimosas, avec son palmarès impressionnant, représente un adversaire redoutable, et l'ASCK devra donner le meilleur de lui-même pour espérer continuer son aventure dans la compétition.

La Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies, souvent comparée à la Ligue Europa, est une compétition annuelle qui rassemble les meilleurs clubs du continent africain. Elle offre aux équipes une plateforme exceptionnelle pour démontrer leur talent, acquérir de l'expérience et obtenir une visibilité à l'échelle internationale. Pour l'ASCK, cette qualification est non seulement une preuve de son potentiel, mais aussi une opportunité de se mesurer aux meilleures équipes d'Afrique et de représenter fièrement le Togo sur la scène continentale.

Avec cette qualification pour le deuxième tour préliminaire, l'ASCK continue de rêver grand et de viser toujours plus haut dans cette compétition. Les prochains matchs seront déterminants pour le club, qui espère poursuivre sur sa lancée et faire honneur au football togolais.