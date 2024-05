Un soulier d'ébène

La Fédération togolaise de football (FTF) a adressé ses félicitations au footballeur togolais Kevin Denkey (Cercle Bruges, Belgique) qui vient de remporter le ‘Soulier d’Ébène 2024’.

Cette récompense distingue le meilleur joueur africain ou d’origine africaine évoluant en Belgique.

A 23 ans, Kevin Denkey s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques en Europe cette saison.

Le Cercle Bruges KSV, souvent simplement appelé Cercle Bruges, est basé à Bruges, en Flandre-Occidentale.

Fondé en 1899, le club est l'un des plus anciens et des plus traditionnels du football belge. Il évolue actuellement en Jupiler Pro League, la première division du football belge.