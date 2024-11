Une défaite lourde de conséquences

Les Éperviers ont vu leurs espoirs de participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 s’envoler mercredi à Monrovia, après une défaite 1-0 face à la sélection du Libéria lors de la cinquième journée des éliminatoires.

Ce revers scelle leur élimination et marque leur quatrième absence consécutive à cette compétition continentale de renom, après les CAN de 2019, 2021, 2023 et maintenant 2025.

Malgré des talents individuels indéniables et un potentiel prometteur, les Éperviers n’ont pas su s’imposer lors de cette campagne de qualification. La défaite contre le Libéria reflète une série de performances insuffisantes qui ont coûté à l’équipe togolaise sa place parmi les finalistes de la CAN 2025.

Cette élimination plonge une fois de plus les supporters togolais dans la déception, eux qui espéraient voir leur équipe nationale redorer son blason sur la scène africaine. Les interrogations fusent : quelles sont les causes profondes de cette répétition d’échecs ?

Au-delà des résultats, cette élimination met en lumière des problèmes récurrents dans le football togolais.

Le Togo affrontera la Guinée Équatoriale le 17 novembre prochain à Lomé pour son dernier match de qualification. Toutefois, cette rencontre sera sans enjeu.

Cette élimination devrait être l’occasion d’une profonde introspection pour le football togolais. De nombreux supporters et observateurs appellent à une restructuration globale du système footballistique national, allant des catégories de jeunes jusqu’à l’équipe senior.

Une approche plus stratégique, avec un investissement accru dans la formation et les infrastructures, pourrait redonner aux Éperviers l’élan nécessaire pour retrouver leur place parmi les meilleures équipes du continent.