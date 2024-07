La judokate française Clarisse Agbégnénou, véritable icône du sport et ambassadrice Dior, revient en force pour défendre ses titres après une pause maternité. Dans une interview exclusive accordée au magazine Gala Paris, elle partage ses aspirations et sa détermination à briller de nouveau sur les tatamis lors des JO de Paris.

Née le 25 octobre 1992 à Rennes, Clarisse Agbégnénou est d'origine togolaise. Son palmarès est impressionnant et témoigne de sa domination sur la scène internationale du judo.

En 2022, Clarisse Agbégnénou a accueilli son premier enfant, une expérience qu'elle décrit comme transformante et enrichissante. "Devenir mère m’a donné une nouvelle perspective sur la vie et sur ma carrière. Cela m’a rendue encore plus déterminée à montrer à ma fille qu’on peut réaliser ses rêves avec du travail et de la passion", confie-t-elle au magazine Gala.

Son rôle d'ambassadrice pour la maison Dior est également une source de fierté. Elle incarne parfaitement les valeurs de la marque : élégance, force et détermination. À travers ses engagements, elle continue d’inspirer de nombreuses jeunes femmes à travers le monde.

Prête pour les Défis à Venir aux JO de Paris

Clarisse Agbégnénou se dit prête à relever de nouveaux défis. "Chaque compétition est une nouvelle bataille, et je suis plus motivée que jamais à donner le meilleur de moi-même", déclare-t-elle. Son retour sur les tatamis est attendu avec impatience par ses fans et ses adversaires.

Agbégnénou ne se contente pas de défendre ses titres, elle aspire également à contribuer au développement du judo et à promouvoir les valeurs sportives qui lui sont chères. Son histoire est celle d'une championne qui, malgré les défis, continue de se surpasser et de briller au plus haut niveau.

Clarisse Agbégnénou demeure une figure emblématique du judo mondial. Sa détermination et ses nombreux titres font d'elle une véritable légende vivante, prête à écrire de nouveaux chapitres glorieux dans l'histoire du sport.