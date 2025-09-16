Une Togolaise en lice au Mondial d’aviron

Rubriques

Le Togo sera présent au Championnat du monde d’aviron, prévu du 18 au 29 septembre 2025 à Shanghai (Chine).

Lidi Bessi-Kama (G) et Komlanvi Akoko lundi à Lomé

Le pays sera représenté par la rameuse Komlanvi Akoko, championne nationale en titre, qui portera haut les couleurs nationales lors de cette grande compétition internationale.

Komlanvi Akoko s’est dite sereine et confiante, après plusieurs mois d’entraînement intensif rendus possibles grâce à l’appui de la Fédération Internationale d’Aviron (World Rowing) et de la Fédération togolaise d’aviron (FETAV).

En recevant le drapeau national des mains de la ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama, l’athlète a exprimé son engagement : « Je ferai de mon mieux pour hisser haut le drapeau togolais et remporter une médaille », a-t-elle déclaré.

La rameuse n’en est pas à sa première expérience internationale. Elle avait déjà représenté le Togo lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

