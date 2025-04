Unisport frappe fort et détrône ASKO

La 15ᵉ journée du championnat de première division s’est conclue jeudi. Elle a été marquée par un chamboulement en tête du classement. ASKO de Kara, leader jusque-là, a perdu sa position et chute à la troisième place, laissant Unisport FC s’emparer du fauteuil de leader.

Unisport FC s’est distingué par une large victoire face à l’AS Tambo (4-1), démontrant sa solidité offensive et sa régularité. Le club de Sokodé, en pleine forme, devance désormais l’AS OTR, qui grimpe à la deuxième place.

ASKO, en perte de vitesse ces dernières semaines, voit sa série de performances moyennes lui coûter cher dans la course au titre.

Autre fait marquant de cette journée : la belle performance de Gomido FC, qui s’est imposé 4-0 face à Entente 2, confirmant une montée en puissance progressive de l’équipe de Kpalimé.

En tout, 19 buts ont été inscrits au cours de cette 15ᵉ journée, illustrant la vitalité offensive du championnat togolais.

La course pour le titre reste plus ouverte que jamais, avec trois clubs en tête du peloton et une seconde moitié de saison qui promet encore bien des rebondissements.

______

Résultats

CDC Haknour - ASCK (0-0)

Ac Barracuda - As Gbohloe-su (0-1)

As Tambo - Unisport FC (1-4)

Gomido FC - Entente 2 (4-0)

Espoir FC - Etoile Filante (1-1)

Doumbe FC - ASKO (1-2)

As OTR - As Binah (3-1)

Classement

1- Unisport FC (25pts +9)

2- As OTR (25pts +1)

3- ASKO (24pts +7)

4- ASCK (24pts +4)

5- Entente 2 (23pts -2)

6- Gbohloe-su (23pts -3)

7- FC Espoir (21pts +6)

8- Gomido FC (21pts +6)

9- As Binah (21pts +1)

10- Etoile Filante (18pts -2)

11- Tambo FC (16pts +0)

12- CDF Haknour (15pts -6)

13- Ac Barracuda (13pts -1)

14- Doumbe FC (8pts -20)