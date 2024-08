Vers un football plus sécurisé et professionnel

La compétence des agents de joueurs au Togo devient une préoccupation croissante, alors que de nombreux individus exercent cette profession sans formation adéquate ni compréhension des règles spécifiques qui régissent le métier.

Cette situation pose de sérieux problèmes, compromettant non seulement les carrières des joueurs qu'ils représentent, mais aussi l'intégrité du football togolais.

Consciente de ces enjeux, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), en partenariat avec la Fédération Togolaise de Football (FTF), a décidé de lancer une initiative visant à réguler et à professionnaliser le métier.

Un examen destiné à évaluer les connaissances des agents en matière de réglementation sportive sera organisé le 20 novembre prochain.

Cet examen, une première dans le pays, a pour objectif de délivrer un certificat reconnu par la FIFA, garantissant que seuls les agents qualifiés et compétents puissent exercer.

Hervé Tété Agbodan, secrétaire général de la FTF, a souligné l'importance de cette démarche : « Seules les personnes titulaires d’une licence d’agent délivrée par la FIFA seront autorisées à exercer en tant qu’agent de joueurs au Togo. » Cette mesure vise à assurer que les agents comprennent et respectent les règles strictes qui régissent leur profession, évitant ainsi les situations délicates qui peuvent nuire aux joueurs.

Toute violation des règles en vigueur entraînera des sanctions sévères, y compris la possibilité d’un signalement sur le portail de la FIFA, une mesure qui renforcera la crédibilité et l'éthique du métier au niveau national et international.

Les agents de joueurs exerçant au Togo ont jusqu'au 4 octobre prochain pour déposer leur candidature via la plateforme dédiée de la FIFA.

Cet examen représente une opportunité pour les agents sérieux de prouver leur compétence et de se conformer aux standards internationaux. Pour les joueurs, cette initiative est un gage de sécurité et de professionnalisme, assurant que leurs intérêts sont représentés par des agents qualifiés.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de la FTF et de la FIFA de sécuriser et de professionnaliser le football togolais. En établissant des normes claires et en renforçant la régulation des agents, le Togo se dote des moyens nécessaires pour garantir un développement sain et équitable de son football.

Cette démarche représente une étape clé dans la modernisation du secteur, ouvrant la voie à une nouvelle ère où compétence, éthique et professionnalisme seront les maîtres mots.