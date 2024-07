Vers un nouveau chapitre du football togolais

À partir de la saison prochaine, le championnat de première et deuxième division au Togo subira une transformation majeure avec le changement de nom de la D1 et D2 en Ligue 1 et Ligue 2. Cette initiative fait partie d’un vaste processus de professionnalisation du football togolais.

Pour intégrer la Ligue 1, les clubs devront répondre à des critères rigoureux. Chaque club doit disposer d’une équipe professionnelle, d’une équipe féminine et d’une équipe cadette, conformément aux standards des grands championnats. Un staff complet est également requis, incluant un directeur sportif, un entraîneur principal, un entraîneur adjoint, un entraîneur des gardiens, un médecin, deux kinésithérapeutes et un team manager.

En outre, les clubs de Ligue 1 doivent fournir une attestation bancaire garantissant un montant de 70 millions de FCFA. Ils doivent effectuer toutes les transactions financières par chèque ou virement et présenter un état financier détaillé à la fin de chaque saison.

Les clubs de Ligue 2 doivent également se conformer à ces critères, à l’exception du montant de caution, qui est fixé à 50 millions de FCFA.

Un Pas Vers le Professionnalisme

"Ces critères sont essentiels pour garantir le niveau de professionnalisme requis pour participer aux ligues L1 et L2," a expliqué mardi Hervé Tété Agbodan, secrétaire général de la Fédération Togolaise de Football.

Les clubs ayant participé au championnat de D1 lors de la saison 2023-2024 et ceux éligibles pour la D1 pour la saison 2024-2025, sur la base des performances sportives, sont prioritaires pour postuler en Ligue 1. Toutefois, ils peuvent choisir de postuler pour la Ligue 2 si cela correspond mieux à leur stratégie.

Les clubs ayant participé au championnat de D2 lors de la saison 2023-2024 peuvent naturellement postuler pour la Ligue 2.

"En cas de nécessité de compléter le nombre de clubs en Ligue 1, certains clubs de Ligue 2 remplissant les conditions pourront être surclassés après étude de dossier complémentaire," a précisé la Fédération Togolaise de Football.

Cette réforme marque un tournant pour le football togolais, visant à élever les standards et à promouvoir un environnement plus professionnel et compétitif. Les clubs se préparent à répondre à ces nouvelles exigences, espérant ainsi contribuer à la croissance et à la reconnaissance du football au Togo.

Avec ces changements, le football togolais entre dans une nouvelle ère, où l'accent est mis sur la structure, la transparence et le développement global des talents, tant masculins que féminins, dès les catégories de jeunes.