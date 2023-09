Puissant séisme au Maroc

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé samedi "sa grande douleur" et présenté ses condoléances au peuple du Maroc après le tremblement de terre qui frappé ce pays, faisant au moins 632 morts.

"J'ai appris avec une grande douleur les conséquences tragiques du séisme qui a frappé le royaume du Maroc. J'exprime mes profondes et sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, au peuple marocain et aux familles des victimes", a déclaré Moussa Faki Mahamat dans un message sur le réseau social "X" (ex-Twitter).Le puissant séisme qui a frappé le royaume dans la nuit de vendredi a samedi a fait 632 morts et 329 blessés, selon nouveau bilan officiel du ministère de l'Intérieur.

Parmi les blessés, 51 sont dans un état grave, a indiqué le ministère, précisant que le séisme a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments notamment dans les provinces et communes d'al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech.