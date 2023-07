Réunion du Conseil exécutif à Nairobi

Le Conseil exécutif de l’Union africaine (UA) a entamé, jeudi à Nairobi, les travaux de sa 43ème session ordinaire (13-14 juillet), avec la participation du Togo.

Le chef de la diplomatie, Robert Dussey, est présent dans la capitale kenyane.

‘Cette 43ᵉ session se tient à un moment et dans un contexte particulier de la scène internationale marquée par des conflits et des crises diverses. Notre continent n'a pas été épargné, il a subi de plein fouet les différents bouleversements et désagrégations qui ont aggravé une situation déjà fragile’, a déclaré Dhoihir Dhoulkamal, le président du Conseil exécutif.

Entre la crise soudanaise, les conflits en République Démocratique du Congo, l'instabilité politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, la guerre en Ukraine ou encore le réchauffement climatique, le continent doit faire face à de nombreux défis socio-économiques.

La réunion de cette année a pour but d'examiner et d'approuver le budget financier de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre de ses décisions et d'adopter de nouvelles décisions sur des questions de fond d'intérêt continental.