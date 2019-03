Crash d'un appareil d'Ethiopian Airlines

Un Boeing 737-800 MAX d’Ethiopian Airlines qui assurait la liaison Addis-Abeba-Nairobi s'est écrasé dimanche avec 149 passagers et huit membres d'équipage, a annoncé la compagnie. Il n'y aurait aucun survivant.

L’appareil de dernière génération s'est écrasé près de Bishoftu, à 62 km au sud-est d'Addis-Abeba, selon la compagnie.

Il avait décollé à 8H38 (06H38 GMT) de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba et "perdu le contact" six minutes plus tard, selon la même source.

Le Boeing 737-800 MAX qui s'est écrasé est le même type d'avion que celui de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'est abîmé en mer en octobre dernier.