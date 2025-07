L'ancien président Muhammadu Buhari est mort à Londres à 82 ans

L’ancien président nigérian Muhammadu Buhari est décédé dimanche à Londres des suites d’une longue maladie, rapporte Mena Today. L’annonce a été faite dans l’après-midi par un porte-parole du président actuel, Bola Tinubu.

« Le président Buhari est décédé aujourd’hui à Londres, vers 16h30 (15h30 GMT), après une longue période de maladie », a indiqué le porte-parole dans une publication sur le réseau social X.

Muhammadu Buhari, 82 ans, a dirigé le Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, de 2015 à 2023. Avant cela, il avait déjà été à la tête du pays en tant que chef de l’État militaire, entre janvier 1984 et août 1985, à la suite d’un coup d’État.

Figure controversée, Buhari avait promis en 2015 de lutter contre la corruption, l’insécurité et la mauvaise gouvernance. Son bilan reste contrasté, entre politiques économiques rigides, réformes avortées, et une situation sécuritaire souvent instable, notamment face aux menaces de Boko Haram et aux violences intercommunautaires.

Son décès survient alors que le Nigeria poursuit sa transition démocratique sous la présidence de Bola Tinubu, élu en 2023.

Aucune information n’a encore été communiquée sur les dispositions officielles liées à ses funérailles.