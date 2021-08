AFD-KfW, même combat

L’agence AFD Lomé accueille depuis juillet dernier, la représentation de la KfW au Togo dans ses locaux : une grande première dans le réseau des partenariats techniques et financiers, et une belle incarnation de la proximité entre les deux institutions.

Partenaires de longues dates, l’AFD et la KfW sont souvent présents côte à côte sur le terrain au service de l’investissement solidaire. Naturellement, l’idée a germé de créer une maison commune franco-allemande et a très vite remporté l’adhésion des différentes parties prenantes (directions régionales, sièges respectifs, ambassades).

L’agence du Groupe AFD à Lomé s’est donc réorganisée de façon à accueillir ses collègues de la KfW. Des travaux de réaménagement ont été réalisés à l’étage du bâtiment en vue d’installer les bureaux KfW et les espaces extérieurs ont été entièrement redessinés.

'Dans un pays bénéficiant déjà d’une programmation conjointe européenne, cette première maison commune franco-allemande est un nouveau signal fort d’union entre partenaires européens et témoigne de l’excellence de la relation entre nos deux institutions au Togo', a déclaré François Jacquier-Pélissier, le directeur de l'AFD pour le Togo.

Cette initiative du terrain a été rendue possible grâce à la récente accession du Togo au programme allemand de coopération " Partenariat pour les réformes ". L’intégration du Togo dans cette initiative a considérablement accru les enveloppes financières en faveur du pays et va amener la KfW, en charge d’engager une partie de ces financements supplémentaires, à renforcer son implantation locale et ses ressources humaines sur le terrain.

'Nous nous réjouissons de l’initiative d’une maison commune avec l’AFD, car elle fait montre de la solidité de la relation entre nos deux institutions et nous permet de conjuguer plus efficacement nos efforts pour une mise en œuvre concertée de nos projets de développement sur le terrain., a souligné Sonja Wassermann, directrice de la KfW à Lomé.