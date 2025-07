Stratégie coordonnée pour protéger les déplacés

Face à l’aggravation des déplacements forcés dans la région des Savanes, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) s’engage aux côtés des autorités togolaises pour renforcer la prise en charge des populations affectées.

À Lomé, une concertation a été lancée hier dans l’objectif d’actualiser le Plan de réponse conjoint et de jeter les bases d’une intervention plus cohérente, intégrée et durable.

Fanette Blanc, cheffe du bureau du HCR à Lomé, a salué les fondations déjà posées par le gouvernement, notamment à travers la mise en place du Programme d’urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés (PURS). Ce mécanisme a permis, selon elle, de conjuguer avec intelligence les efforts humanitaires et les politiques de développement, dans une région mise à rude épreuve par l’insécurité.

Outre ce dispositif, l’Agence nationale de la protection civile (ANPC) joue un rôle central dans la coordination des interventions en matière d’abris, tandis que la Coordination nationale d’assistance aux réfugiés (CNAR) s’impose comme un acteur de référence en matière de protection.

« Ce mécanisme a su établir un pont décisif entre l’urgence et la résilience. Il incarne une réponse humanitaire réfléchie, concertée et tournée vers l’avenir », a souligné Mme Blanc.

La rencontre s’inscrit dans une volonté de réalignement stratégique. Il s’agit d’adapter la réponse aux réalités mouvantes du terrain, en tenant compte de l’évolution des dynamiques sécuritaires et des aspirations des populations déplacées à retrouver dignité, stabilité et moyens de subsistance.

Les travaux aboutiront à la formulation d’un document provisoire du Plan de réponse conjoint actualisé, véritable boussole opérationnelle pour guider les actions des mois à venir. Ce texte de référence permettra de structurer les priorités, d’orienter les ressources, et surtout de garantir une coordination efficace entre les différents acteurs humanitaires.

Un engagement réaffirmé

Le HCR, dans son rôle de chef de file pour la protection des réfugiés et déplacés internes, réitère son engagement à œuvrer aux côtés des autorités et de tous les partenaires concernés.

À l’heure où l’instabilité régionale impose des réponses audacieuses, cette démarche conjointe du Togo et du HCR illustre une volonté claire : ne pas céder à l’improvisation face à la crise, mais bâtir une réponse fondée sur la dignité humaine, la résilience communautaire et la responsabilité partagée.