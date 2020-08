Aide allemande aux nouvelles communes

L’Allemagne accompagne le Togo dans la mise en oeuvre de sa politique de décentralisation. C’est l’un des grands axes de la coopération bilatérale.

Depuis les élections locales de l’année dernière, Berlin apporte une aide technique et financière aux nouvelles communes.

Dernière initiative en date, la remise d’équipements informatiques, de tricycles et de motos à 6 municipalités (Kozah1, Tone1, Tchaoudjo1, Ogou1, Kloto1, Zio1).

L’intervention de l’Allemagne s’effectue via le Programme de décentralisation et gouvernance locale, cofinancé par l'Union européenne (UE) et la coopération allemande (GIZ).