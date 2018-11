Appui aux populations rurales

L’aide publique japonaise se veut très concrète. Elle s’oriente prioritairement vers les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’alimentation et des infrastructures comme vecteurs de développement.

L’Agence de coopération japonaise, JICA, est présente depuis de longues années au Togo.

On lui doit le Kennedy Round (dons de riz et de blés dont les revenus servent à construire des équipements sociaux), la construction de ponts et du nouveau port de pêche.

La JICA est également présente dans des projets d’accès à l’eau potable et d’assainissement.

Un programme dans le nord du pays permet à des dizaines de villages et à plus de 20.000 habitants de bénéficier d’une eau de qualité.

Une mission de la JICA est actuellement au Togo pour évaluer l’impact des différents projets et pour en initier de nouveaux.

‘Nous remarquons qu'il y a une amélioration au niveau des services sociaux. Notre Agence fait la part du travail, au gouvernement d'assurer la continuité de nos réalisations’, a confié jeudi Ebihamara Tomoko, la coordonnatrice du JICA au Togo.

Les experts sont attendus demain sur le site du futur port de pêche de Lomé, autre réalisation du Japon.