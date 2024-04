Un rôle pivot dans l'atteinte des ambitions de développement du Togo

L'Allemagne, à travers la Coopération allemande pour le développement (GIZ), renforce sa présence en soutenant activement le Togo dans plusieurs secteurs clés tels que la décentralisation, la santé, l'agriculture, l'éducation, et l'accompagnement du secteur privé. Cette coopération met en lumière les efforts concertés des deux nations pour favoriser un développement durable et inclusif au Togo.

La GIZ est au cœur de plusieurs initiatives stratégiques au Togo, illustrant la volonté de l'Allemagne d'appuyer le développement socio-économique du pays. L'appui technique de Berlin bénéficie à neuf organisations majeures, incluant le patronat togolais, diverses fédérations agricoles, et le groupement togolais des petites et moyennes entreprises et industries (PME-PMI). Ces actions sont regroupées sous l'égide du Programme d'amélioration de la compétitivité du secteur privé au Togo (ProComp), visant à stimuler la compétitivité du secteur privé tant au niveau national que régional.

Le ProComp s'inscrit dans une vision à long terme, cherchant à établir un secteur privé togolais robuste, capable de rivaliser sur les marchés nationaux et internationaux. En soutenant le secteur privé, la GIZ contribue à la création d'emplois, à l'innovation, et à l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Cet appui technique et financier est un témoignage de la confiance et de l'engagement de l'Allemagne envers le Togo, encourageant la croissance économique et le développement durable.

Les domaines d'intervention de la GIZ au Togo sont stratégiquement choisis pour répondre aux besoins spécifiques du pays et pour maximiser l'impact du soutien allemand. Que ce soit par le renforcement des capacités institutionnelles, l'appui à la décentralisation, l'amélioration des services de santé, ou le soutien à l'agriculture et à l'éducation, chaque action est conçue pour contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) au Togo.

Ce partenariat témoigne des relations étroites et respectueuses entre l'Allemagne et le Togo, basées sur des valeurs partagées de transparence, de respect mutuel, et d'engagement envers le développement durable. En travaillant main dans la main, les deux pays montrent l'exemple d'une coopération internationale réussie, où le soutien technique et financier se traduit par des avancées concrètes sur le terrain.

L'implication de la GIZ au Togo est un moteur essentiel pour le développement économique et social du pays.

En alignant ses interventions avec les priorités nationales, la coopération allemande joue un rôle pivotal dans l'atteinte des ambitions de développement du Togo. Les fruits de cette collaboration se reflètent dans l'amélioration de la compétitivité du secteur privé togolais, promettant un avenir prospère pour le pays et ses citoyens.