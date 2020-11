L’ambassade de France et les autorités togolaises ont commémoré l’armistice mettant fin au premier conflit mondial mercredi 11 novembre au cimetière militaire de Wahala près de Notsé.

Dans ce lieu de mémoire restauré en 2012 par la France et l’Allemagne, reposent un officier anglais et français et un sous-officier allemand ainsi que 28 tirailleurs des corps expéditionnaires français et britanniques, tous originaires du Mali, du Sénégal et du Ghana, morts au Champ d’Honneur le 22 août 1914 lors de la bataille de Chra.

Les représentants de nations protagonistes de la première guerre mondiale présents au Togo ont assisté à une cérémonie du souvenir en présence du chef d’état-major général adjoint des Forces armées togolaises (FAT), le colonel Kodjo Ekpé Apédo. Une délégation d’anciens combattants togolais était également présente.

Cette cérémonie, a été l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs officiers des FAT. Il se sont vus remettre la médaille française de la Défense nationale par l’attaché de défense.