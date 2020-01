Commerce des armes : renforcer le cadre réglementaire

Le gouvernement, avec l’appui d’Expertise France, organise lundi à Lomé une rencontre d'échanges sur la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires concernant le contrôle des armes au Togo.

Les participants (juristes, policiers, douaniers, militaires, experts) vont tenter d’identifier des pistes pour améliorer le cadre réglementaire.

‘Nous aidons le pays à renforcer ses capacités en matière de contrôle du commerce des armes', a indiqué Sylvain Paile, expert en contrôle d'armes à Expertise France.

En 2019, 2.300 armes illégales ont été saisies.

Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique internationale.

Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du développement durable et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation de l’Agenda 2030.