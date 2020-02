De la réflexion à l'action

Une réunion du groupe du travail pour l'Afrique de l'Ouest du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) s’est ouverte lundi à Lomé.

Le GCTF renforce et complète les activités internationales déjà en cours en matière de lutte contre le terrorisme.

Ce Forum a été créé en septembre 2011 à New York. Il regroupe 29 Etats de toutes les régions du monde et l’Union européenne. Il a pour vocation d’identifier les besoins nationaux et internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, d’élaborer des solutions pertinentes ainsi que de coordonner et renforcer les capacités des Etats intéressés dans ce domaine.

Les secteurs géographiques d’intervention sont la région du Sahel et la Corne de l’Afrique.

Pendant deux jours, les militaires, les politiques, les magistrats, les experts et des représentants de la société civile vont réfléchir aux méthodes nouvelles pour contrer le fléau.

Le Togo est épargné jusqu’à présent, mais ses voisins du Burkina-Faso, du Mali ou du Niger sont confrontés à des actions terroristes de plus en plus violentes. Les victimes sont indifféremment des militaires ou des civils.

Les groupes extrémistes se jouent des frontières. La menace devient globale. La réunion de Lomé fera le constat d’une situation de plus en plus inquiétante.