Exercice conjoint avec l'Egypte

Les forces spéciales égyptiennes et togolaises ont lancé jeudi la deuxième phase d'un exercice militaire conjoint de lutte contre le terrorisme impliquant des Etats sahélo-sahariens, a annoncé jeudi l'armée égyptienne.

Les exercices, qui dureront une semaine, ont lieu à la base militaire égyptienne de Mohamed Naguib, dans la province de Marsa Matrouh (nord-ouest).

La formation vise à ‘soutenir la sécurité et la stabilité du continent africain et à lutter contre les menaces et les défis auxquels sont confrontés les pays africains’, a déclaré l'armée dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

Les exercices comprennent une formation pour faire face à diverses menaces terroristes, interception, libération d’otages …

Les exercices font partie des efforts de l’Égypte pour renforcer les liens militaires avec les pays africains dans le contexte de la présidence égyptienne de l’Union africaine.