Formation, paix et sécurité

Le général de brigade Bruno Baratz, commandant des troupes françaises au Sénégal (EFS), est en séjour au Togo.

La coopération militaire est au centre de cette visite. Des éléments de l’armée française forment des soldats togolais au centre d’entraînement aux opérations de maintien de la paix. Le Togo est un membre actif au sein des différentes opérations de l’ONU (Mali, Soudan …).

Le haut gradé français s’est entretenu avec le géneral Félix Abalo Kadhanga, chef d’État major général des FAT. Il a réaffirmé la détermination de Paris d’aider le Togo à lutter contre le terrorisme.

‘La position de la France et de ses partenaires est de soutenir l’ensemble des pays de la région, dont le Togo, qui luttent contre le terrorisme. C’est un problème régional, continental et global qui nécessite la coopération de tous les acteurs’, a-t-il déclaré.

Créés en 2011, suite au traité signé entre la France et le Sénégal, les 350 éléments français au Sénégal (EFS) constituent, à Dakar, un pôle opérationnel de coopération (POC) à vocation régionale, dont les principales missions consistent à assurer la défense et la sécurité des intérêts et des ressortissants français et contribuer à la coopération opérationnelle régionale.

Les EFS disposent par ailleurs de la capacité d’accueillir, de soutenir voire de commander une force interarmées projetée.