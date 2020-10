Dans le cadre de l’opérationnalisation et le financement du plan national de développement, le PNUD et Togo Invest ont décidé d’unir leurs forces et structurer leurs interventions pour mobiliser le secteur privé togolais et international. Le but ultime étant de mettre en œuvre les projets porteurs du PND et de faire avancer le Togo dans l’achèvement des ODD.

Les deux organisations ont signé jeudi un protocole d’accord qui résume l’étendue de leur coopération.

Leurs interventions conjointes porteront sur trois domaines principaux, les garanties sociales et environnementales, le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de responsabilité sociale et sociétale des entreprises pour les projets dont Togo Invest est responsable et la mobilisation des acteurs du secteur privé et public pour le financement ou le cofinancement de projets dans le domaine de l’économie verte et de la lutte contre le changement climatique.

Togo Invest se veut être l’instrument financier stratégique de l’Etat à même de développer et de tirer profit des investissements durables visant à accélérer la croissance économique et à bâtir une économie forte et dynamique pour le bien-être de la population togolaise.

Pour ce faire, Togo Invest se positionne comme l’interface compétente entre l’Etat et le secteur privé, capable de nouer des partenariats publics privé (PPP) et de conduire et gérer des investissements stratégiques par et pour l’Etat. Dans cette mission le PNUD demeure un partenaire stratégique pour la société d’Etat.

Pour le PNUD, il est nécessaire de soutenir le gouvernement et ses institutions dans la création d’un cadre favorable aux investissements de qualité et dans l’engagement du secteur privé dans le développement.

Les actions du PNUD portent notamment sur le développement des PPP, le soutien aux gouvernements dans l’élaboration de politiques et stratégies pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et dans la transformation structurelle des économies. Le PNUD intervient au Togo depuis 1966.